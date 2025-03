Z novelo v podrobnejšo opredelitev načel pri omrežnini

Ljubljana, 19. marca - Ministrstvo za energijo želi z noveliranjem zakona o oskrbi z električno energijo podrobneje določiti načela pri določitvi metodologije za obračun omrežnine. Med drugim naj bi sistem spodbujal proizvodnjo iz OVE in samooskrbo, večje spremembe pa naj bi se uvajale postopno in ob upoštevanju načel preprostosti, pravičnosti in sorazmernosti.