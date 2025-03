Po pozivih iz Republike Srbske s položaja odstopil direktor državne policijske agencije v BiH

Banjaluka, 19. marca - Direktor državne agencije za preiskave in zaščito v Bosni in Hercegovini (Sipa) Darko Ćulum je v torek sporočil, da odstopa s položaja. Njegov odstop sledi pozivom vlade entitete BiH Republike Srbske, naj Srbi, ki so zaposleni v pravosodnih in varnostnih državnih institucijah, dajo odpoved, poročajo mediji v BiH.