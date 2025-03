Vreme: Danes bo jasno

Ljubljana, 19. marca - Danes bo jasno, popoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo nadaljevalo jasno vreme. Čez dan bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 12 do 16, na jugovzhodu do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodnik. V soboto zjutraj se bo od zahoda postopno pooblačilo. Popoldne bodo v krajih na zahodu možne rahle padavine.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto je nad Atlantikom, nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda bo k nam začel dotekati postopno toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo jasno. V četrtek se bo nadaljevalo jasno vreme. Jutro bo še dokaj mrzlo.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.