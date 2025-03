Ob prenovi učnih načrtov pomembna tudi priprava kakovostnih novih učbenikov

Ljubljana, 19. marca - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije je pripravila mednarodni strokovni posvet o učnih gradivih. Sodelujoči so ob prenovi učnih načrtov v osnovni in srednji šoli, ki je v teku, izpostavili predvsem pomen priprave kakovostnih novih učbenikov in drugih gradiv, ki da mora spremljati kurikularno prenovo.