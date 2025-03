Višje sodišče zaradi zastaranja prepolovilo kazen Ljubljančanu za nasilje v družini

Ljubljana, 19. marca - Sodba 62-letnemu Ljubljančanu, psihologu in učitelju na eni od ljubljanskih srednjih šol, ki je bil obsojen zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, je pravnomočna. Pri tem mu je višje sodišče zaradi delnega zastaranja skoraj prepolovilo kazen, v zapor bo moral za tri leta in pol, poročajo mediji.