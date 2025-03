Clippers na krilih Leonarda boljši od Clevelanda

New York, 19. marca - Kawhi Leonard je dosegel 33 točk, Los Angeles Clippers pa so ponoči v severnoameriški košarkarski ligi NBA zadali drugi zaporedni poraz vodilni ekipi na vzhodu Cleveland Cavaliers s 132:119. Ivica Zubac je dosegel 28 točk in 20 skokov, James Harden pa je k četrti zaporedni zmagi Clippers dodal 22 točk in devet podaj.