Scholz in Macron obljubila nadaljnjo vojaško podporo Ukrajini

Berlin, 18. marca - Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes obljubila, da bosta Nemčija in Francija še naprej zagotavljali vojaško pomoč Ukrajini. S tem sta se odzvala na potezo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je popolno premirje v Ukrajini pogojeval z ustavitvijo vojaške in obveščevalne podpore Zahoda Kijevu.