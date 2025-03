Zaradi požara v večstanovanjskem objektu v Ljubljani evakuirali 200 ljudi

Ljubljana, 18. marca - V Štepanjskem naselju v Ljubljani je nekaj po 19. uri zagorelo v stanovanju ene od večstanovanjskih stavb. Gasilci so požar takoj pogasili in omejili širjenje dima. Poškodovanih ni bilo, so pa iz stanovanjskega bloka preventivno evakuirali okoli 200 ljudi. Nastala naj bi škoda za več tisoč evrov, poroča spletni portal 24ur.