Pregled - šport, 18. 3. (torek)

Ljubljana, 18. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 18. marca.

LJUBLJANA - V Ljubljani so danes popoldne slovesno odprli nov Športni center Ilirija s prvim pokritim olimpijskim bazenom v prestolnici Slovenije. Novega objekta so se najbolj razveselili v ljubljanskih plavalnih klubih. Ljubljanski plavalci bodo po dolgih letih čakanja končno imeli enakovredne pogoje s klubi v državah v soseščini in regiji.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se uvrstili v polfinale alpske lige. V današnji peti četrtfinalni tekmi so premagali Cortino s 7:4 (4:2, 0:2, 3:0) in si s skupnim izidom 4:1 v zmagah zagotovili napredovanje.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca je po ponedeljkovem zboru v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju pred prvo tekmo play-offa proti Slovaški za obstanek v ligi B lige narodov danes opravila nov trening. Osrednji branilec Vanja Drkušić pravi, da sta pred Slovenci težki tekmi, vendar si Slovenija zasluži borbo za najvišja mesta.

LJUBLJANA - Športni direktor ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman je po novinarski konferenci ob predstavitvi trase dirke po Sloveniji v pogovoru z novinarji dejal, da pri Tadeju Pogačarju kljub padcu na dirki Strade Bianche vse poteka po načrtih. Trenutno se slovenski as z ekipo pripravlja na sobotni prvi spomenik sezone Milano - Sanremo.

LJUBLJANA - Kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je minuli teden z Wolfdogs Nagojo slavil na dveh tekmah proti Hirošimi, Korošec pa je navdušil z 22 in 12 točkami. Manj uspešna je bila tokrat ekipa Saitama Ageo Medics Nike Markovič, ki je doživela dva poraza, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Zala Friškovec je ostala brez možnosti za evropsko lovoriko z madžarskim Sopronom, Lea Bartelme pa je na tekmi jadranske lige dosegla dvojni dvojček, so pri Košarkarski zvezi Slovenije v tedenskem pregledu izpostavili najbolj udarne dosežke slovenskih reprezentantk.