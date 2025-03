Slovesno odprli Športni center Ilirija

Ljubljana, 18. marca - V Ljubljani so danes popoldne slovesno odprli nov Športni center Ilirija s prvim pokritim olimpijskim bazenom v prestolnici Slovenije. Novega objekta so se najbolj razveselili v ljubljanskih plavalnih klubih. Ljubljanski plavalci bodo po dolgih letih čakanja končno imeli enakovredne razmere s klubi v državah v soseščini in regiji.