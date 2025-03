Večer o novem varuhu človekovih pravic (19. 3.)

Maribor, 18. marca - Urška Mlinarič v komentarju Izbiranje varuha piše, da se je prvotni predlog za novega varuha človekovih pravic izjalovil zaradi napetih razmerij v opoziciji in zaradi merjenja moči in zamer med predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Meni, da bo brez kompromisa na obeh straneh rešitev kadrovskih vprašanj še težja.