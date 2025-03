Jesenice, 18. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se uvrstili v polfinale alpske lige. V današnji peti četrtfinalni tekmi so premagali Cortino s 7:4 (4:2, 0:2, 3:0) in si s skupnim izidom 4:1 v zmagah zagotovili napredovanje.