Od danes enomesečna zapora Vodovodne ceste

Ljubljana, 19. marca - Zaradi obnove ceste in pločnikov bo od danes od 9. ure do predvidoma 18. aprila za ves promet zaprta Vodovodna cesta malo nad prehodom čez železniško progo do objekta Hidroinženiringa. Na Mestni občini Ljubljana (Mol) ob tem vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.