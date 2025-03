Đokovićevo združenje napovedalo tožbe proti teniškim zvezam

Pariz, 18. marca - Združenje poklicnih teniških igralcev (PTPA), ki ga vodi srbski zvezdnik Novak Đoković, je napovedalo tožbe proti krovnim zvezam in organizacijam v tem športu. Đokovićevo združenje jim očita, da so uničili tenis in da ne delujejo v korist igralcev, poročata tiskovni agenciji dpa in AFP.