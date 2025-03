Ministrstvo ob svetovnem dnevu socialnega dela obsoja napade na socialne delavce

Ljubljana, 18. marca - Današnji svetovni dan socialnega dela, ki je vsako leto na tretji torek v marcu, poteka pod geslom Okrepimo medgeneracijsko solidarnost za trajno blaginjo. Na ministrstvu za delo ob tem dnevu opozarjajo na nedopustnost nasilja nad socialnimi delavkami in delavci. Obsojajo grožnje, ustrahovanje in napade nanje, so poudarili.