Pristojni odbor DZ razpravljal o visokih stroških omrežnine v kmetijstvu pri namakanju

Ljubljana, 18. marca - Odbor DZ za kmetijstvo je na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o visokih stroških omrežnine v kmetijstvu pri namakanju. Poslanci so se strinjali, da je treba kmetom v luči prehranske varnosti pomagati, pri čemer pa so podprli le sklep Svobode in SD, ki Agenciji za energijo predlaga, da upošteva posebnosti delovanja namakalnih sistemov.