Hrvaška, Albanija in Kosovo za krepitev obrambnega sodelovanja

Zagreb/Tirana, 18. marca - Hrvaška, Albanija in Kosovo so podpisali skupno izjavo o krepitvi obrambnega sodelovanja, ki da bo prispevalo k varnosti jugovzhodne Evrope. Izjavo so v Tirani podpisali obrambni ministri, k njej pa lahko pristopijo tudi druge države, so danes sporočili s hrvaškega ministrstva za obrambo. Srbija zahteva pojasnila.