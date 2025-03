Ministrstvo za obrambo objavilo nov poziv za sodelovanje pri raziskovalno-razvojnih projektih

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za obrambo je danes objavilo šesti javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti. Namen teh aktivnosti je povečati tehnično-tehnološke zmogljivosti obrambnega sistema. Rok za prijave je 10. april do 12. ure, so objavili na svoji spletni strani.