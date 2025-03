Trump in Putin se pogovarjata o Ukrajini

Moskva/Washington, 18. marca - Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin se po telefonu pogovarjata o morebitni prekinitvi ognja v Ukrajini, so danes sporočili iz Bele hiše. "Pogovor poteka dobro in je še vedno v teku," je po približno uri pogovora sporočil namestnik vodja osebja Bele hiše Dan Scavino, poročajo tuje tiskovne agencije.