Mirovni inštitut izdelal protirasistični načrt Mesta za vsakogar

Ljubljana, 18. marca - Na Mirovnem inštitutu menijo, da se je proti rasizmu in diskriminaciji lažje boriti na lokalni ravni, zato so izdelali predlog protirasističnega načrta za Mestno občino Ljubljana, kjer živi največ priseljencev. V tednu pred mednarodnim dnevom boja proti rasni diskriminaciji so tako pripravili več dogodkov v okviru konference Mesto za vsakogar.