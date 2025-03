Google v 32 milijard dolarjev vreden prevzem podjetja Wiz

New York, 18. marca - Ameriški tehnološki velikan Google namerava za 32 milijard dolarjev (29,3 milijarde evrov) prevzeti podjetje za kibernetsko varnost Wiz. Kot so sporočili iz podjetja, bodo s prevzemom okrepili varnost storitev v oblaku in izboljšali možnost uporabe več oblakov, poročajo tuje tiskovne agencije.