Z aprilom nov prometni režim ob vstopanju v Ljubljano z gorenjske strani

Ljubljana, 18. marca - Z 2. aprilom bo na območju vstopanja v Ljubljano z gorenjske strani začel veljati nov prometni režim. Po lokalnih cestah v naseljih Medno, Dvor in Stanežiče bo z nekaj izjemami promet urejen enosmerno v smeri priključevanja na regionalno cesto. Do sprememb prihaja na željo lokalnega prebivalstva s ciljem večje varnosti in kakovosti bivanja.