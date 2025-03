Pirc Musar in portugalski predsednik enotna v podpori Ukrajini

Ljubljana, 18. marca - Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Portugalsko se je v zadnjih letih okrepilo, a si je treba prizadevati za njegov nadaljnji razvoj, sta se danes strinjala predsednica republike Nataša Pirc Musar in portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. Bila sta enotna v podpori Ukrajini in rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.