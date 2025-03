Telovadci v Antalyo po nova odličja svetovnega pokala

Antalya, 18. marca - Antalya je tretja postojanka svetovnega pokala v športni gimnastiki to sezono. Slovenska vrsta se je z uvodnih dveh v Cottbusu in Bakuju domov vrnila z odličji, zato se tudi v Turčiji nadeja novih uspehov. Teja Belak, Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Luka Bojanc in Beno Kunst so glavna slovenska orožja za kolajne.