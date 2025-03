Na slovensko-portugalskem poslovnem forumu o priložnostih v zdravstvu in avtomobilski industriji

Ljubljana, 18. marca - Izzivi Slovenije in Portugalske v zdravstvu in avtomobilski industriji so podobni, v ospredju pa je potreba po krepitvi inovacijskega okolja, so poudarili sodelujoči na današnjem slovensko-portugalskem poslovnem forumu. Priložnosti med drugim vidijo v spodbujanju javno-zasebnih partnerstev, zavzeli so se tudi za krepitev meddržavnega sodelovanja.