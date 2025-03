Društvo za zdravje srca in ožilja poziva k skrbi za žile

Ljubljana, 18. marca - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pred evropskim dnevom žil, ki bo v sredo, opozarja na pomen skrbi za žile. Vzdržujmo zdrav življenjski slog, če pa imamo denimo sladkorno bolezen in zvišan krvni tlak, pazimo, da sta urejena, so pozvali na današnji novinarski konferenci.