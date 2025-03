Policista iz goreče hiše v Šiški rešila tri osebe

Ljubljana, 18. marca - V ponedeljek okoli 14. ure je zagorelo v stanovanjski hiši na območju Šiške. Policista sta ob prihodu na kraj ugotovila, da so v hiši tri osebe. Iz prvega nadstropja sta odnesla dve starejši osebi, ki nista mogli zapustiti stanovanja, in iz pritličja pospremila osebo, ki je poskušala gasiti požar, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.