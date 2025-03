Umanotera poziva k večji promociji sadja in zelenjave

Ljubljana, 18. marca - Nevladna organizacija Umanotera kmetijsko ministrstvo poziva k spremembam pri promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. V luči potrebe po prehodu na podnebno nevtralno družbo in vpliva na zdravje ljudi meni, da bi bilo treba bolj podpreti sektorja zelenjave in sadja ter ekološko kmetijstvo.