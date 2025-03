V ZD Tolmin bodo zunanjim zdravnikom ponovno ponudili podjemne pogodbe za delo v NMP

Ljubljana, 18. marca - Predstavniki ministrstva za zdravje in ZD Tolmin so se dopoldne sestali zaradi kritičnih razmer v tamkajšnji enoti NMP. Zdravnikom, ki so doslej v tolminski NMP sodelovali kot samostojni podjetniki, bo vodstvo zdravstvenega doma znova ponudilo sodelovanje po podjemni pogodbi, ki pa je bolj obdavčena. Do poletja si želijo tudi ukrepov ministrstva.