Iz sveta se vrstijo odzivi na smrtonosne izraelske napade na Gazo

Gaza, 18. marca - Generalni sekretar Združenih narodov je danes izrazil šok nad izraelskimi napadi na Gazo, ki so po najnovejših podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti zahtevali 413 življenj. Pozval je k spoštovanju dogovora o prekinitvi ognja. Egipt in Turčija sta ostro obsodili napade, Kitajska in Rusija pa sta posvarili pred zaostrovanjem razmer.