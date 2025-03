BYD s sistemom za polnjenje avtomobilskih baterij v petih minutah

Peking, 18. marca - Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD je predstavil baterijo in polnilni sistem, poimenovan super e-platform, ki omogoča polnjenje z močjo do tisoč kilovatov. Električni avtomobil lahko po petminutnem polnjenju prevozi do 470 kilometrov, navedbe BYD povzema francoska tiskovna agencija AFP.