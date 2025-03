V zdravniški zbornici in Fidesu od premierja zahtevajo opravičilo

Ljubljana, 18. marca - V Zdravniški zbornici Slovenije in sindikatu Fides so obsodili nedavne izjave premierja Roberta Goloba. Premier je manjši del zdravnikov, ki svoje delo opravljajo v javnem in zasebnem zdravstvu, opisal kot "parazite v sistemu". Obe organizaciji zahtevata opravičilo in opozarjata, da gre za neodgovorno in zaskrbljujoče ravnanje.