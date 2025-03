WHO opozarja na milijone ogroženih življenj zaradi zmanjšanja mednarodne pomoči ZDA

Ženeva, 18. marca - Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je pozval ZDA k ponovnemu premisleku o zmanjšanju mednarodne pomoči ob opozorilu, da bi lahko bilo ogroženo milijone življenj po vsem svetu. V Afganistanu zaradi pomanjkanja sredstev do junija že grozi zaprtje večine zdravstvenih ustanov s podporo WHO.