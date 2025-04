Koprsko Marjetico obiskali kriminalisti, podjetje toži dobavitelja sušilnice blata

Koper, 7. aprila - Na komunalnem podjetju Marjetica Koper so danes potrdili, da so jih pred dvema tednoma obiskali kriminalisti. Primorske novice poročajo, da naj bi bila razlog sporna sušilnica komunalnega blata. Na Marjetici so ob tem za STA še povedali, da so vložili tožbo zoper dobavitelja sušilnice.