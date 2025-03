Kremelj: Putin in Trump bosta govorila o normalizaciji odnosov in Ukrajini

Moskva, 18. marca - Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Donald Trump bosta v današnjem telefonskem pogovoru govorila o številnih vprašanjih, od normalizacije odnosov med Rusijo in ZDA do vprašanja Ukrajine, so sporočili v Kremlju. Dodali so, da bo pogovor potekal med 14. in 16. uro po srednjeevropskem času.