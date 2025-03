V Srbiji zbrali več kot 3000 izjav glede incidenta med protestom v Beogradu

Beograd, 18. marca - Več srbskih nevladnih organizacij je do ponedeljka zbralo več kot 3000 pričevanj udeležencev sobotnega množičnega protesta v Beogradu glede do zdaj še nepojasnjenega dogodka, ki je vznemiril protestnike. Študenti obtožujejo srbske oblasti, da so uporabile zvočni top, kar pa te zanikajo.