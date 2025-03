Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 18. marca - Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo jasno, popoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem zapihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v mraziščih Notranjske in Kočevske pod -10, najvišje dnevne od 10 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. V petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno vse topleje.

Vremenska slika: nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Slovenijo je preplavila razmeroma hladna in suha zračna masa, a v višinah bo popoldne že začel dotekati toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo sončno. Zjutraj bo marsikje slana. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, drugod severovzhodnik. Veter bo popoldne slabel. V sredo bo jasno z mrzlim jutrom.

Biovreme: danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in v sredo spodbuden.