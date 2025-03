Hutijevci naj bi znova napadli ameriško letalonosilko Harry S. Truman

Sana, 18. marca - Jemenski hutijevci so danes sporočili, da so v Rdečem morju izvedli še tretji napad na ameriško letalonosilko Harry S. Truman v zadnjih 48 urah. Ameriška stran je v odzivu zatrdila, da jemenski uporniki širijo laži in dezinformacije ter da so cilje svojih napadov precej zgrešili.