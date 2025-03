Začenja se prostorsko načrtovanje za nadgradnjo zasavske proge in dela primorske

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek objavilo pobude za državne prostorske načrte za nadgradnjo dela železniške proge v smeri Primorske kot tudi proge med Ljubljano in Zidanim Mostom. Javna objava bo trajala do 17. aprila. Gre za dele jedrnega omrežja, ki še niso bili nadgrajeni oz. projekti nadgradnje za njih še niso stekli.