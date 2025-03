Vesna Milek v novem romanu na sledi Kleopatri

Maribor, 20. marca - Novinarka, publicistka in pisateljica Vesna Milek se v svojem novem romanu Kleopatra: Naj se zgodi obrača v čas zatona starega Egipta in vzpona Rimskega imperija. Vživi se v eno najbolj znanih vladaric Kleopatro in jo upodablja tudi v doslej manj znani podobi. "Hotela sem prodreti pod njeno kožo," je dejala v sredo v Knjigarni Beletrina Maribor.