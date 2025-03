Dnevnik: Kirurg na celjskem sodišču obsojen zaradi malomarnega zdravljenja

Celje, 18. marca - Na celjskem sodišču se je končalo sojenjem trem celjskim kirurgom, ki so se morali zagovarjati zaradi smrti pacienta. Sodišče je zaradi malomarnega zdravljenja na pogojno zaporno kazen eno leto in štiri mesece s preizkusno dobo dveh let obsodilo le prvoobtoženega Branka Breznikarja. Sodba še ni pravnomočna, piše časnik Dnevnik.