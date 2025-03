Huda poškodba slovenskega kolesarskega reprezentanta

Taipei, 18. marca - Slovenski kolesar Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) je na ponedeljkovi drugi etapi dirke po Tajvanu grdo padel in se hudo poškodoval, je sporočil na družbenem omrežju Instagram. Kot je dejal večkratni članski udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev v dresu Slovenije, si je ob padcu zlomil medenico in ključnico.