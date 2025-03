Ministrstvo zavrača očitke o netransparentnosti pri delitvi kmetijskih zemljišč

Lendava, 18. marca - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavračajo očitke o netransparentnosti postopka glede razdelitve državnih kmetijskih zemljišč v Lendavi. Kot so za STA še navedli v odzivu na kritike in pozive k reviziji postopka, državni sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pri odločitvah upošteva zakonodajo ter uradne podatke.