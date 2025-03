Dončić za las ob trojni dvojček, uspešen tudi Čančar

Los Angeles, 18. marca - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z Los Angeles Lakers gostil San Antonio Spurs in slavil drugo zaporedno zmago s 125:109. Slovenskemu asu je le en skok zmanjkal do trojnega dvojčka. Uspešni so bili tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so do zmage nad Golden State Warriors prišli brez Nikole Jokića.