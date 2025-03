Kopitarjevi Kralji izgubili na gostovanju v St. Paulu

St. Paul, 18. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Minnesota Wild in doživeli prvi poraz po petih zmagah v nizu. Gostitelji so slavili s 3:1, potem ko je Mats Zuccarello slabih pet minut pred koncem dosegel gol za prednost. Kapetan kraljev Anže Kopitar je tokrat odigral slabih 18 minut tekme, vendar ostal brez gola ali podaje.