Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek zrasle drugi dan zapored po boljših podatkih o prodaji na drobno v ZDA, saj trgi čakajo na odločitev Federal Reserve pozneje ta teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.