Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 3.)

Ljubljana, 17. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Severna Makedonija po požaru, ki je izbruhnil v nočnem klubu v mestu Kočani, aktivirala mehanizem civilne zaščite EU in zaprosila za pomoč pri prenosu pacientov s hudimi opeklinami. Poročale so tudi o podelitvi ene najprestižnejših nagrad na področju medicine, ki je potekala v Ljubljani.