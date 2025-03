Pregled - svet, 17. 3. (ponedeljek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo v okviru ameriško-ruskega zbliževanja in iskanja možnosti za končanje vojne v Ukrajini za torek napovedal pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pogovor so potrdili tudi v Kremlju. Po Trumpovih besedah naj bi med drugim govorila o "delitvi določenega imetja", pri čemer je posebej izpostavil ozemlje in elektrarne.

SKOPJE - V Severni Makedoniji se je začelo sedemdnevno žalovanje po uničujočem požaru v nočnem klubu, v katerem je umrlo 59 ljudi, večinoma mladih, več kot 150 jih je bilo poškodovanih. V okviru preiskave požara, ki se nadaljuje, so doslej zaslišali več kot 20 ljudi. Proti enajstim so uvedli preiskavo, za osem želijo odreditev pripora. Skopju so na pomoč priskočile številne evropske države.

SARAJEVO - Sodišče BiH je izdalo osrednji nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika ter predsednika vlade in parlamenta te entitete BiH, Radovana Viškovića in Nenada Stevandića. Naloga doslej še ni komentirala nobena policijska agencija niti nihče od osumljencev. So pa iz Dodikovega urada napovedali, da bo vlada entitete sprejela zakon o mejni policiji Republike Srbske, kar je prav tako v nasprotju z ustavo.

BRUSELJ - Ruski pogoji za dogovor o prekinitvi ognja v Ukrajini kažejo, da si Moskva ne želi miru, je dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pred zasedanjem zunanjih ministrov sedemindvajseterice. Kallas je ob tej priložnosti izrazila še obžalovanje nad odločitvijo ZDA, da ustavi financiranje Radia Svobodna Evropa. Dodala je, da mora Evropska unija še preučiti, ali bi lahko namesto ZDA financirala delovanje medija.

BRUSELJ - EU bo v letošnjem in prihodnjem letu Siriji namenila 2,5 milijardi evrov pomoči, je na donatorski konferenci napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pred začetkom konference, ki se je v imenu Sirije udeležuje zunanji minister Asad Hasan al Šibani, sta svoji zavezi v skupni višini skoraj pol milijarde evrov razkrili Nemčija in Združeno kraljestvo. Skupno so države zbrale 5,8 milijard evrov.

SANA/WASHINGTON - ZDA so sporočile, da nadaljujejo napade na cilje uporniških hutijevcev v Jemnu. V njih je bilo po najnovejših podatkih hutijevcev ubitih 53 ljudi, med njimi pet otrok. Hutijevci medtem trdijo, da so izvedli dva napada na ameriško letalonosilko v Rdečem morju. ZDA so zračne napade na položaje hutijevcev začele v soboto. Ameriški predsednik Donald Trump je v luči okrepljenih napetosti zagrozil Iranu.

BEJRUT/GAZA - Izraelska vojska je izvedla nove napade na jug Libanona in Gazo. Kot je sporočila, je zadela več libanonskih in palestinskih borcev. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje sta bili v napadih na jugu Libanona ubiti dve osebi. Iz Gaze medtem poročajo o petih smrtnih žrtvah.

BEOGRAD/BRUSELJ - V Srbiji se po sobotnem množičnem protestu v Beogradu krepijo ugibanja o uporabi zvočnega topa. Oblasti so uporabo naprave, ki je v Srbiji prepovedana, v nedeljo zanikale ter grozijo s sankcioniranjem tistih, ki širijo informacije o tem. Nevladniki po drugi strani zahtevajo neodvisno mednarodno preiskavo. K preiskavi so pozvali tudi pri Evropski komisiji.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo napovedal, da bo narodna skupščina v torek ali sredo obravnavala odstop premierja Miloša Vučevića. To po njegovih besedah pomeni, da morajo do 18. aprila sestaviti novo vlado, v nasprotnem primeru pa bodo razpisali predčasne volitve.

KIGALI/BRUSELJ - Ruanda je sporočila, da je prekinila diplomatske odnose z Belgijo, ki jo obtožuje, da se je postavila na stran Kinšase v konfliktu na vzhodu DR Kongo. Ruandske oblasti so napovedale izgon diplomatov, Belgija pa povračilne ukrepe. EU je v povezavi s konfliktom sankcionirala tri ruandske vojaške poveljnike.

VATIKAN - Papež Frančišek nikakor ne namerava odstopiti, je dejal vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. V luči zdravstvenih težav papeža, ki se zaradi pljučnice že več kot mesec dni zdravi v bolnišnici, so se namreč v javnosti pojavila ugibanja o njegovem odhodu s položaja. Papeževo stanje se sicer postopoma izboljšuje, saj prehaja na zmanjšan pretok kisika.

WASHINGTON - Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams in njen kolega Barry Wilmore se bosta po več kot devetih mesecih bivanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) na Zemljo vrnila v torek zvečer, je v nedeljo sporočila ameriška vesoljska agencije Nasa. Astronavta bi morala na ISS preživeti le nekaj dni, a se zaradi težav s plovilom še nista uspela vrniti.

RIM - Na območju Forcella Giau v bližini italijanskega smučarskega središča Cortina d'Ampezzo v Dolomitih se je v nedeljo sprožil snežni plaz, ki je zasul tri smučarje. Reševalci, ki jih je poklical četrti smučar, so žrtve prepeljali v bolnišnice, kjer pa sta nato dva podlegla poškodbam.