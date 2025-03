Fajon z indijskim kolegom za krepitev sodelovanja med državama

New Delhi, 17. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v New Delhiju danes srečala z indijskim kolegom Subrahmanyamom Jaishankarjem, s katerim sta potrdila interes za nadgradnjo sodelovanja med državama, med drugim na področju trgovine in naprednih tehnologij, so sporočili z MZEZ. Fajon je ob tem sodelovala tudi na mednarodni konferenci Raisina Dialogue.