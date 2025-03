Koalicija poenotila stališča glede zdravstva, pokojninske reforme in gradnje stanovanj

Brdo pri Kranju, 17. marca - Koalicijski partnerji so se pričakovano na današnjem koalicijskem vrhu poenotili o ključnih ciljih do konca mandata. To so krepitev javnega zdravstva, vzdržni pokojninski sistem in gradnja stanovanj za mlade. "Te cilje lahko izvedemo do konca tega mandata in jih bomo izvedli skupaj," je po vrhu dejal premier Robert Golob.